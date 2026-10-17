Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке за рисунок на футболке

Господин Золочевский вышел на связь через пару часов после произошедшего. В своем Telegram-канале он написал, что его задержали за футболку «с запрещенной символикой сатанизма» («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ), которую он купил четыре года назад и записал с ней ролики. «Я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать. В данный момент со мной все в порядке, концерт в Мариуполе, к сожалению, переносится»,— сообщил блогер.