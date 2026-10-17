Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке за рисунок на футболке
Блогера из Москвы Ивана Золочевского (Ивана Золо) задержали во время его концерта в Донецке. Об этом РЕН ТВ рассказали в администрации клуба «Террикон», где проходило выступление.
По информации Telegram-канала Baza, силовики пришли в клуб вскоре после начала концерта. После задержания они также начали проверять документы у зрителей. В правоохранительных органах произошедшее не комментировали.
Господин Золочевский вышел на связь через пару часов после произошедшего. В своем Telegram-канале он написал, что его задержали за футболку «с запрещенной символикой сатанизма» («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ), которую он купил четыре года назад и записал с ней ролики. «Я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать. В данный момент со мной все в порядке, концерт в Мариуполе, к сожалению, переносится»,— сообщил блогер.
Ранее Иван Золочевский, у которого более 5 млн подписчиков в социальных сетях, попал в поле зрения российских властей. Губернатор Севастополя в начале февраля назвал его пропагандистом «деградации» и запретил его концерт в городе. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказывала о многочисленных жалобах в отношении господина Золочевского — в его соцсетях якобы рекламировались онлайн-магазины запрещенных веществ.