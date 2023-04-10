Как оспорить наследство по завещанию в 2023 году

Как оспорить завещание на квартиру в суде, кто имеет на это право, что нельзя оспаривать, а что можно, какие действия нужно для этого предпринять — в материале “Ъ”.

Что такое завещание

Завещание — это документ, составленный по форме, установленной законом. С его помощью можно распорядиться своим имуществом на случай смерти. Обычно завещание составляют, если не хотят, чтобы имущество распределялось между наследниками согласно очереди, установленной законом по умолчанию.

Завещание составляется в письменной форме, а затем заверяется нотариусом либо другим уполномоченным по закону лицом. Процедуру необходимо совершать лично и быть при этом полностью дееспособным. Завещание не имеет срока давности. Наследникам о нем можно не рассказывать.

Как составить завещание, советует заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев:

«Чтобы быть спокойным относительно своего волеизъявления о судьбе принадлежащего движимого и недвижимого имущества, нужно строго соблюсти порядок и форму составления и заверения завещания. И хотя жестких требований к формулировкам нет, и оно может быть составлено в свободной форме, в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы все пожелания наследодателя были указаны и описаны четко и понятно — чтобы не было двусмысленных трактовок».

Дарственная или завещание?

Договор дарения, в отличие от завещания,— двусторонняя сделка. Согласно ему, имущество передается безвозмездно в собственность одаряемому. Завещание, в отличие от дарственной, можно изменить в любой момент по воле наследодателя без указания причин. В этом случае действительным является документ, датированный самой крайней датой относительно дня смерти наследодателя.

«Завещание может быть оспорено в судебном порядке или у нотариуса. Договор же дарения можно отменить только если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо умышленно причинил ему телесные повреждения. Кроме того, если одариваемый является близким родственником дарителя, то в данном случае налоговых правоотношений относительно стоимости предметов дарения не возникает»,— разъясняет доктор юридических наук Иван Соловьев.

Кто может оспорить завещание

Чаще всего оспаривание завещания происходит наследниками первой очереди (дети, супруг, родители). По закону правом на обязательную долю в наследстве независимо от того, кто указан в последней воле наследодателя, наделены несколько категорий лиц. К ним относятся:

родители и супруг (нетрудоспособные);

дети наследодателя (нетрудоспособные/несовершеннолетние);

проживавшие с наследодателем нетрудоспособные иждивенцы, которых он содержал.

Представители вышеперечисленных категорий имеют право по крайней мере на половину причитающейся им по закону доли в наследстве.

Какое завещание можно оспорить в суде

Ничтожное завещание — документ, недействительный с момента составления. Оспаривается в случае претензий к процедуре заверения и сомнений в объективности ситуации с состоянием здоровья и дееспособностью того, кто завещает свое имущество, в момент составления и заверения документа. На реализацию этого способа по закону отведено три года. Оспоримое завещание недействительным признает суд при наличии соответствующих оснований. Например, когда по отношению к наследодателю были совершены противоправные действия (насилие, шантаж, иное давление с целью включения в завещание каких-либо условий и позиций). На реализацию этого способа по закону отведен один год.

Важно помнить! В любом случае само разбирательство — подача заявления о нарушенном праве — должно быть начато после открытия наследства (когда стали известны условия завещания или информация о том, что при его составлении был нарушен закон) и до вступления в наследство людей, указанных в завещании (шесть месяцев).

Чтобы оспорить завещание, нужны доказательства. Подойдут документы, позволяющие считать завещание недействительным, или оформленные надлежащим образом показания свидетелей, результаты экспертиз и т. д.

Оспорить завещание можно только после смерти завещателя.

Из-за чего завещание может быть признано недействительным:

несоблюдение законодательных норм при составлении завещания, в том числе когда оно имеет ненадлежащее или не соответствующее закону содержание;

наличие причин медицинского характера (доказанный факт нахождения наследодателя в недееспособном состоянии — наличие тяжкого психического заболевания, слабоумие и т. д.);

составление завещания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо под действием психотропных препаратов;

наличие информации или заключения почерковедческой экспертизы о том, что подпись на завещании не принадлежит или выполнена не рукой наследодателя;

наличие достаточных данных о том, что воля наследодателя была заявлена не им лично, а другим лицом (группой лиц или представителем);

обман наследодателя или введение его в существенное заблуждение, в том числе в отношении природы совершаемого им правового действия;

у нотариуса были приостановлены или прекращены полномочия на момент заверения документа;

в ряде случаев основанием для оспаривания может стать отсутствие свидетелей (в первую очередь самого нотариуса), которые могли бы подтвердить факт составления и заверения завещания.

Как правильно оспорить завещание