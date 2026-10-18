В Ленинградской области сбили 17 беспилотников
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Силы ПВО сбили 17 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Атака на регион продолжается, написал он в Telegram.
Губернатор предупредил о угрозе атаки БПЛА примерно в полтора часа ночи по московскому времени. В регионе возможны ограничения скорости мобильного интернета, сообщал господин Дрозденко. Работа аэропорта Пулково не прерывалась.
Новость обновлена в 3:38 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых в регионе.