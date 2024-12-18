Конфискат бесплатного вида

Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому все товары с отсутствием обязательной маркировки, признанные судом контрафактом, будут уничтожены или направлены на гуманитарные цели. Инициатива призвана исключить вероятность попадания конфиската в повторный оборот — реализовывать его на торгах Росимущество, как сейчас, больше не сможет. Однако порядок экспертизы, по итогам которой будет решаться вопрос о возможности «гуманитарного» использования контрафакта, пока неясен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство готово признать использование конфискованных из-за отсутствия обязательной маркировки товаров легкой промышленности в гуманитарных целях успешным. Эту практику Минпромторг хочет распространить на все товары с нарушениями порядка обязательной идентификации. Законопроект министерства об этом внесен в Госдуму 13 декабря в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.

Изменения планируется внести в часть 6 статьи 32.4 КоАП. Согласно поправкам, конфискованные судом товары, подлежащие обязательной маркировке, утилизируют в случае признания их небезопасными или непригодными к прямому использованию, в противном же случае безвозмездно передадут Росимуществу для перенаправления на гуманитарные цели по заявкам Минобороны, МЧС и «Народного фронта "За Россию"». Мотивируется предложение тем, что маркировки требуют «востребованные товары народного потребления и промтовары», уничтожать их следует, чтобы исключить попадание во вторичный незаконный оборот в случае небезопасности, дав одновременно возможность использовать качественную продукцию с нарушениями маркировки в гуманитарных целях. Это «способствует эффективному управлению ресурсами и снижению рисков, связанных с оборотом контрафактной продукции», говорит первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. В Госдуме идея вызывает понимание: «По-человечески лучше отдать эти товары нуждающимся, чем продать или уничтожить»,— говорит член комитета ГД по промышленности Ярослав Самылин. Идею возвращать качественные товары производителю для решения проблем с маркировкой власти не рассматривают, чтобы не стимулировать попыток обойти требования. «Возвращать такие товары производителю для новой маркировки не будут, чтобы он не мог реализовать их и заработать»,— говорит адвокат Алексей Гавришев.

Правила признания контрафакта безопасным пока не регламентированы, сейчас действует лишь порядок признания товаров небезопасными и подлежащими уничтожению (он определен постановлением правительства №1238 от 23 сентября 2019 года). По нему агентство занимается учетом, оценкой, экспертизой и последующим распоряжением арестованными товарами и может привлекать для оказания таких услуг юридических и физических лиц. Но до сих пор Росимущество могло продавать контрафактные товары с торгов как годные остатки, и «если в судебном решении прямо не указана необходимость утилизировать товар, то Росимущество выставляет его на торги», поясняет глава практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, добавляя, что суд вопросами экспертизы товаров и признания их качественными или опасными для здоровья не занимается. На вопрос “Ъ” о деталях экспертизы конфискованных товаров в Росимуществе вчера не ответили, однако ранее в ведомстве сетовали на значительные расходы на уничтожение «негодного» контрафакта при обсуждении необходимости ускорения принятия решений о его вовлечении в оборот (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года).

Отметим, что учитываться поступающий контрафакт, вероятнее всего, будет на единой цифровой платформе Росимущества (см. “Ъ” от 4 октября), которая и создавалась для совершения сделок с имуществом и его безвозмездной передачи.

Анна Королева