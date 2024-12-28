Что вступает в силу в 2025 году

Прогрессивная шкала НДФЛ, повышение штрафов ПДД, борьба с фиктивными браками мигрантов и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 22 440 руб.

Почему эксперты предлагали изменить метод повышения МРОТ — в материале «Ъ».

С 1 января начнет действовать Национальный словарный фонд. Это портал, на котором будут содержаться нормы современного русского языка, закрепленные в классических нормативных и современных словарях.

Как создание нового ресурса обсуждали в Госдуме — в материале «Ъ».

С 1 января увеличится ставка налога на прибыль организаций. Она составит 25%, из которых 17% зачисляется в федеральный бюджет, а оставшиеся 8% — в региональный.

Об изменениях в финрезультатах российских компаний — в материале «Ъ».

С 1 января в России появится туристический налог. Он начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка налога составит 1% от цены проживания, но не менее 100 руб. в день. Сбор оплачивают владельцы отелей, гостиниц, хостелов и т. д. Вводить такой налог в регионе могут местные власти.

Как власти Санкт-Петербурга вводили новый налог — в материале «Ъ».

С 1 января появится налог на цифровую валюту. Она будет признаваться имуществом. Доход от операций с ней будет учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Ставка НДФЛ будет варьироваться от 13% до 15%.

Как новый налог обсуждали в Госдуме — в материале «Ъ».

С 1 января начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка налога будет составлять от 13% до 22% в зависимости от доходов гражданина.

Как будет рассчитываться подоходный налог — в материале «Ъ».

С 1 января увеличатся штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, уменьшится скидка за оперативную оплату постановлений. Теперь она будет составлять 25% от суммы штрафа, ранее это было 50%. Однако увеличится период льготной оплаты — с 20 до 30 дней.

Как изменятся штрафы ПДД — в материале «Ъ».

С 1 января возобновляется индексация пенсий рабочим пенсионерам. Среднее минимальное увеличение составит 1,3 тыс. руб. Кроме того, на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам.

Как будут индексироваться пенсии в 2025 году — в материале «Ъ».

1 января заканчивается срок, в течение которого блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязаны передать свои данные в Роскомнадзор. Соцсети будут обязаны по требованию ведомства в течение суток блокировать страницы блогеров, не передавших информацию в реестр.

Что эксперты рассказали о новом законе — в материале «Ъ».

С 1 января начнет действовать стандарт прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Его цель — защитить граждан от невыгодных сделок. Например, банкам рекомендовано устанавливать максимальный срок займа не более чем в 30 лет, а сумму — не выше 80% от стоимости недвижимости.

Как изменился рынок ипотеки — в материале «Ъ».

С 1 января арестованные по административным делам будут проходить геномную регистрацию. Основанием для этого будет постановление суда об административном аресте.

Как расширялся круг лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации,— в материале «Ъ».

С 1 января иностранцы при покупке сим-карты должны будут подтверждать личность с помощью биометрии. Они смогут оформить не более десяти номеров на одно физлицо.

Как менялось миграционное законодательство — в материале «Ъ».

С 1 января начнет работать государственная единая облачная платформа «Гособлако». Она предназначена для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств, ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и некоммерческих организаций.

Как проходил эксперимент с «Гособлаком» — в материале «Ъ».

С 1 января индивидуальные предприниматели, пользующиеся упрощенной или патентной системой налогообложения, будут платить НДС, в случае если их доход превысит 60 млн руб.

Как изменилось число ИП в 2023 году — в материале «Ъ».

С 25 января ужесточится борьба с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. По новым правилам упрощенно получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство иностранцы смогут только после трех лет с момента вступления в брак или усыновления.

Как депутаты обсуждали изменения — в материале «Ъ».

С 1 февраля вырастет материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 676,398 тыс. руб., а на второго и последующих — 893,835 тыс. руб.

На что можно потратить материнский капитал — в материале «Ъ».

С 1 марта 2025 года при постановке автомобиля на учет в ГАИ престанут требовать полис ОСАГО. Кроме того, начнется эксперимент по его проверке с помощью камер. Снять машину с учета можно будет сразу после заключения договора купли-продажи. ГИБДД также будет проверять, уплачен ли утильсбор на автомобиль.

Как в правительстве обсуждали эксперимент — в материале «Ъ».

С 1 марта на портале госуслуг появится возможность оформить самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов в конкретных банках. С сентября 2025 года подобную услугу можно будет получить в МФЦ.

Почему банки просили исключить их из числа каналов для подачи таких заявлений — в материале «Ъ».

С 1 марта собственнику будет необходимо в течение трех лет начать осваивать земельный участок в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. За нарушение закона владельцев могут ждать штрафы, а в крайнем случае — изъятие земли.

Как принимали новый закон — в материале «Ъ».

С 1 апреля появится лимит на количество сотовых номеров для одного гражданина. На одно физическое лицо может быть зарегистрировано не более 20 номеров.

Почему «Вымпелком» предложил ограничения — в материале «Ъ».

С 1 апреля заканчивается период, когда владельцы иностранных водительских удостоверений, получившие гражданство или ВНЖ до 1 апреля 2024 года, могут обменять их на российские без экзамена.

Как изменились правила получения российских прав для иностранцев — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов