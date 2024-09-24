Бюджет пошел

Белый дом одобрил бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2025–2027 годы и прогноз социально-экономического развития на этот период. Финансовый план следующего года сверстан с комфортным для властей дефицитом в 0,5% ВВП. Несмотря на существовавшие у Минфина год назад планы сокращения обеих частей бюджета после их существенного роста в 2024 году, в 2025-м доходы и расходы будут дополнительно увеличены. Рост поступлений обеспечит прежде всего проведенная налоговая реформа, а увеличение трат — три приоритета правительства: социалка, военные расходы и развитие технологий и инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин поступательно движется к наращиванию как доходов, так и расходов бюджета, но в этот раз — с нулевым первичным балансом (на фото: глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Минфин поступательно движется к наращиванию как доходов, так и расходов бюджета, но в этот раз — с нулевым первичным балансом (на фото: глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство на заседании во вторник одобрило проект бюджета на 2025–2027 годы. Далее после доработки вместе с макропрогнозом и пакетом сопутствующих документов до 1 октября он будет внесен в Госдуму.

Открывая заседание кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин отметил неблагоприятный для формирования российского бюджета внешний фон (мировая торговля сокращается, рост глобального ВВП замедляется, санкции и ограничения от «недружественных» страны расширяются), но заявил, что соотношение определенных правительством расходов и доходов в нынешних условиях он считает «оптимальным». Далее премьер назвал главные цифры бюджета 2025 года: доходы — 40,3 трлн руб., расходы — 41,5 трлн руб., дефицит — 0,5% ВВП.

Рост доходов-2025 к уровню этого года (если брать цифру из обновленного закона о бюджете 2024 года в 35,1 трлн руб.) — около 15%. Увеличение расходов (исходя из уточненной Минфином бюджетной росписи в 38,1 трлн руб.) менее существенное — плюс 9%.

Отметим, что объявленные премьером цифры не похожи на те, что год назад был и заложены на 2025 год в действующем бюджете на трехлетку 2024–2026 годов. Тогда предполагалось, что доходы и расходы 2025 года будут намного меньше: поступления должны были составить 33,6 трлн руб., а расходы — 34,4 трлн руб.

Существенное превышение прежних ориентиров произошло не только потому, что оперативно принятый в этом году пакет налоговых поправок должен добавить в 2025 году к доходам бюджета еще 2,7 трлн руб. (что, соответственно, позволило правительству заметно нарастить и расходы). Дело в том, что год назад Минфин предполагал, что после существенного роста доходов и расходов в 2024 году (минимум на 20% и 15% соответственно) в 2025-м наступит нормализация бюджетной политики, то есть сокращение обеих частей федерального бюджета (см. “Ъ” от 30 сентября 2023 года). В обнародованных тогда «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» утверждалось, что в 2024 году продолжится экспансивная бюджетная политика, но уже в 2025-м наступит ее нормализация: бюджетные правила заработают в полную силу, и страна начнет «жить по средствам». Под нормализацией понимался возврат к «полноценным» бюджетным правилам, когда на расходы идут только базовые нефтегазовые доходы (дополнительные, если есть, накапливаются в ФНБ) и при этом достигается нулевой первичный баланс бюджета (упрощенно — баланс без учета расходов на обслуживание госдолга).

Впрочем, судя по прозвучавшим во вторник на заседании кабмина словам министра финансов Антона Силуанова, хотя сократить номинальные поступления и траты ведомству в итоге не удалось, бюджетные правила в 2025 году будут работать в полной мере и давно желаемый ведомством первичный баланс бюджета будет наконец достигнут. «В целом бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса. Дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП»,— объявил глава Минфина.

Отметим, что в 2023 году первичный баланс составил минус 2,7 трлн руб., а в 2024-м предполагался в размере минус 1,6 трлн руб.

Представляя проект, Антон Силуанов выделил его главные приоритеты. Первый — социальная поддержка граждан, второй — расходы на оборону, безопасность и нужды специальной военной операции, третий — траты на обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. В части социальных расходов речь идет, в частности, о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, росте «детского бюджета» до 10 трлн руб. на трехлетку, направлении на нужды здравоохранения более 1 трлн руб. за плановый шестилетний период.

Под финансированием приоритета технологического развития понимаются в том числе расходы на федеральные проекты «Станкостроение», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы», «Новые атомные энергетические технологии», «Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники». Власти намерены тратить средства на НИОКР и во вполне традиционных сферах — нефтедобычи и производства сжиженного газа. В части инфраструктуры Белый дом обещает развивать наземный и электрический транспорт, продолжить вкладываться в сельские территории и начать масштабную программу модернизации «коммуналки» стоимостью 180 млрд руб. на трехлетний период.

Все эти траты, как и бюджет в целом, сверстаны на основе базового макроэкономического прогноза на трехлетку, который во вторник также был одобрен на заседании правительства. Представляя его, глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что новый прогноз ведомства по инфляции на 2025 год — 4,5% после 7,3% ожидающихся в этом году.

Рубль Минэкономики видит в следующем году заметно ослабевшим — 96,5 руб./$ после 91,2 руб./$ в этом году.

Среднегодовая экспортная цена российской нефти в 2025 году, по ожиданиям прогнозистов Минэкономики, будет почти такой же, как и в этом,— $69,7 после $70 за баррель.

Как следует из макропрогноза, в 2025-м ожидается некоторое замедление роста российского ВВП — до 2,5% после 3,9% в этом году. По словам Максима Решетникова, около 30% роста ВВП обеспечат инвестиции, хотя и замедлившиеся (с 7,8% прироста в этом году до 2% в следующем). Рост же потребительского спроса даст около 60% общего увеличения ВВП. Потребительская активность будет обеспечена прежде всего увеличением реальных денежных доходов населения, а с конца 2025 года, полагает Минэкономики, спрос также будет поддерживаться стабилизацией нормы сбережений по сравнению с пиковым уровнем 2024 года. «Растущий спрос будет удовлетворяться прежде всего за счет производства отечественных товаров и услуг и развития экономики предложения»,— выразил надежду министр. Еще в Минэкономики надеются на «значительные резервы по росту производительности труда» и на переподготовку кадров в рамках соответствующего нацпроекта.

Для поддержания же инвестиционной активности, кроме уже существующих инструментов (соглашения о защите и поощрении капиталовложений, использование средств ФНБ, фабрика проектного финансирования, концессии, инфраструктурные бюджетные кредиты, кластерные инвестиционные платформы, регинвестстандарт и другие), в Минэкономики обещают пересмотр подходов к субсидированным программам, установление их лимита и унификацию условий. Наконец, для поощрения активно инвестирующих предприятий на фоне роста ставки налога на прибыль с 2025 года будет запущен механизм инвестиционного налогового вычета (см. “Ъ” от 19 сентября).

Вадим Вислогузов