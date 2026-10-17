В Подмосковье стали чаще находить следы медведей

В ведомстве объяснили, что количество медведей в области напрямую связано с ростом их численности в соседних регионах. С 2013 по 2025 год популяция бурого медведя в Тверской области выросла с 3 до почти 5 тыс. особей, в Смоленской — с 500 до 2380, а в Ярославской — с 650 до 1300 особей.