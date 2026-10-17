В Подмосковье стали чаще находить следы медведей
Следы медведей вблизи населенных пунктов Московской области в последние годы стали находить чаще. Об этом «РИА Новости» сообщило Министерство экологии и природопользования Подмосковья.
В ведомстве объяснили, что количество медведей в области напрямую связано с ростом их численности в соседних регионах. С 2013 по 2025 год популяция бурого медведя в Тверской области выросла с 3 до почти 5 тыс. особей, в Смоленской — с 500 до 2380, а в Ярославской — с 650 до 1300 особей.
Ведомство выпустило такой комментарий в момент, когда нападения медведей на людей в российских регионах стали тенденцией и приобрели широкие масштабы — с июня по сентябрь зарегистрировано не менее 25 случаев. По мнению ученых, нападения участились из-за лесных пожаров, вырубки тайги, неурожая кедрового ореха и завышенных цен на охотничьи лицензии. Свою роль сыграли и помойки с едой на окраинах населенных пунктов, привлекающие зверей. В регионах начали отстреливать медведей. «РИА Новости» ранее сообщало, что с начала года по всей России убили уже более 4 тыс. зверей.