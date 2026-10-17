Рядом с Москвой сбили 11 БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников, атаковавших столицу. В каких районах были сбиты БПЛА, не уточняется.
Мэр сообщил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково и Домодедово, сообщали в Росавиации. Ограничения на прием и выпуск самолетов в них ввели в около 23:00 мск.
Это первое сообщение мэра о сбитых дронах за сегодня. Вчера на подлете к столице сбили 195 беспилотников.