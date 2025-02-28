Новые законы в марте 2025 года

Спецсчета дли иноагентов, самозапрет на выдачу кредитов, новые правила постановки автомобиля на учет и другие нововведения.

С 1 марта все выплаты иноагентам должны поступать на специальные счета. На них будет поступать доход от продажи или аренды имущества, интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и дивиденды. Открыть подобный счет необходимо в течение 15 дней с момента присвоения статуса иноагента. Воспользоваться деньгами граждане смогут только после исключения их из реестра иноагентов.

Как в Госдуме рассматривали законопроект — в материале «Ъ».

С 1 марта начнут действовать запреты на продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и других газосодержащих бытовых товаров. Продавцы будут вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий совершеннолетие.

Как запрет на продажу энергетиков скажется на производителях — в материале «Ъ».

С 1 марта при постановке автомобиля на учет в ГИБДД перестанут требовать полис ОСАГО. Снять машину с учета можно будет сразу после заключения договора купли-продажи. ГИБДД также будет проверять, уплачен ли утильсбор на автомобиль.

Почему в Госдуме хотят увеличить штраф за отсутствие ОСАГО — в материале «Ъ».

С 1 марта на портале «Госуслуг» появится возможность оформить самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов в конкретных банках. С сентября 2025 года подобную услугу можно будет получить в МФЦ.

Почему банки просили исключить их из числа каналов для подачи таких заявлений — в материале «Ъ».

С 1 марта по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу станет возможно строить индивидуальные жилые дома. Кроме того, разрешается привлекать средства материнского капитала при использовании подобных счетов.

Какие меры поддержки семей с детьми были анонсированы — в материале «Ъ».

С 1 марта собственнику будет необходимо в течение трех лет начать осваивать земельный участок в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. За нарушение закона владельцев могут ждать штрафы, а в крайнем случае — изъятие земли.

Как принимали новый закон — в материале «Ъ».

С 1 марта работодатель будет обязан компенсировать сотруднику все неиспользованные отгулы при увольнении. Взять дополнительный день отдыха можно будет в течение года с момента работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Почему большинство сотрудников соглашаются выполнять деловые задачи на отдыхе — в материале «Ъ».

C 1 марта изменятся требования к рекламе потребительских кредитов. В ней обязательно должно присутствовать предупреждение: «Оценивайте свои финансовые риски». Оно должно занимать не менее 5% площади кадра или рекламного пространства. Кроме того, если материал содержит хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость продукта, необходимо разместить предупреждение: «Изучите все условия кредита (займа)».

Какие еще изменения в рекламе кредитов обсуждали депутаты — в материале «Ъ».

С 1 марта отделка квартир может соответствовать не техрегламенту, а стандарту застройщика. Он должен отвечать минимальным требованиям, разработанным Минстроем.

О спросе на рынке квартир без отделки — в материале «Ъ».

С 1 марта в договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и прочее. Появятся показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.

Какие изменения в законе об КРТ обсуждают в Госдуме — в материале «Ъ».

С 1 марта в перечень приоритетных интересов пациента при оказании медпомощи войдет обеспечение возможности его посещения священнослужителем. Их должны будут допускать в том числе в отделения интенсивной терапии и реанимации. Нововведение касается только представителей централизованных религиозных организаций.

Как Минздрав разрабатывал новый закон — в материале «Ъ».

С 1 марта образовательные организации будут обязаны создавать спецусловия для детей-инвалидов. Их будут разрабатывать в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации.

Чего хотят семьи, воспитывающие детей-инвалидов,— в материале «Ъ».

С 10 марта изменится перечень товаров для параллельного импорта. Например, из него пропадут Hugo, Lacoste и Pierre Cardin. В новый список попали Adidas, Zara, Prada и другие.

Какие обсуждались изменения в параллельном импорте — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов