«МегаФон»: среднее число DDoS-атак за девять месяцев снизилось на 65%
Специалисты «МегаФона» проанализировали DDoS-атаки за девять месяцев 2026 года и два предыдущих года. Среднее число атак за девять месяцев снизилось на 65% год к году. При этом наибольшее сокращение зарегистрировано среди госсектора и компаний, работающих для потребителя. Среди b2b-компаний этот показатель составил 47%.
По другим параметрам зафиксирован рост. «Максимальная емкость атаки по объему трафика (Gbps) на 46% выше показателя 2025 года. По скорости отправки пакетов (Kpps) рост составил 67%, а пиковое значение выросло с 72210 Kpps в 2025 году до нового рекорда — 94043 Kpps. Медианные показатели также увеличились: мощность на 30%, а скорость пакетов — на 41%», — сообщили в «МегаФоне».
По данным «Индекса кибербезопасности», который специалисты «МегаФона» составили на основе опроса более 400 компаний, DDoSатаки — самые частые угрозы, на их долю приходится 42%. Среди тех компаний, кто столкнулся с ними, 42% понесли убытки до 1 млн руб., а оставшиеся 58% — свыше 1 млн руб. Специалисты отмечают, что чаще злоумышленники выбирают целью малый и средний бизнес, поскольку уровень защиты в этом сегменте ниже, чем у крупных корпораций.