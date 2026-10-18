Экс-президент Сенегала вышел из гонки за пост генерального секретаря ООН

Господин Саль подчеркнул, что пошел на этот шаг из «чувства ответственности», чтобы помочь Совету Безопасности ООН прийти к консенсусу по кандидатуре. Он заявил, что результаты пробных голосований с самого начала указывали на приоритет кандидатов из Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на вероятность того, что в итоге на пост генерального секретаря будет избрана женщина.