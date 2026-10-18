Экс-президент Сенегала вышел из гонки за пост генерального секретаря ООН
Бывший президент Сенегала Маки Саль снял свою кандидатуру с выборов на пост генерального секретаря ООН. Политик в своем письме, опубликованном в соцсети X, сообщил, что решение было принято после предварительного голосования 16 октября и консультаций с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе и сенегальским лидером Бассиру Диомаем Фаем.
Господин Саль подчеркнул, что пошел на этот шаг из «чувства ответственности», чтобы помочь Совету Безопасности ООН прийти к консенсусу по кандидатуре. Он заявил, что результаты пробных голосований с самого начала указывали на приоритет кандидатов из Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на вероятность того, что в итоге на пост генерального секретаря будет избрана женщина.
В числе претендентов на пост руководителя ООН остаются Кэролин Родригес-Биркетт из Гайаны, Ребека Гринспан из Коста-Рики, Рафаэль Гросси из Аргентины, Мария Фернанда Эспиноса и Ивонн Баки из Эквадора, а также Олара Отунну из Уганды.
Сейчас Совбез выбирает кандидатуру, которую будет рекомендовать на его место Генассамблее ООН. Reuters сообщало, что госпожа Гринспан лидировала в нескольких раундах предварительного голосования.
Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Тогда завершится его второй и финальный срок на этой должности.