Креативные индустрии нашли смотрителя

Минэкономики займется госрегулированием креативной экономики. Подготовленный ведомством проект постановления правительства предполагает передачу ему полномочий как по ведению реестра креативных компаний, так и по разработке самого перечня кодов ОКВЭД, определяющих творческий бизнес. В него, по планам ведомства, могут войти и смежные «креативу» виды работ. Действующий закон о креативных индустриях предполагает лишь региональную их господдержку. Однако при снижении доступности западного контента, желании правительства развивать «креативный экспорт» и возможности отраслевых льгот для творческого бизнеса кураторство Минэкономики — попытка обеспечить единые и прозрачные правила игры на этом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства о передаче ведомству с 5 февраля 2025 года функций по определению госполитики и по нормативно-правовому регулированию креативной экономики — определения ответственного ведомства требует закон о развитии творческих индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года, см. “Ъ” от 5 августа). Тот же закон, отметим, передает вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов — прямым распорядителем доступа к ее средствам ведомство не станет. Однако задача по достижению сектором доли в 6% ВВП к 2030 году (сейчас, по данным Росстата,— 3,5%), а также планы правительства по наращиванию экспорта российской интеллектуальной собственности (см. “Ъ” от 5 сентября) и возможности для ряда творческих бизнесов получать еще и отраслевые льготы повышают потребность в координации. Ради этого министерство сформирует перечень креативных видов экономической деятельности на базе ОКВЭД, будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий и заниматься консолидацией сведений о региональной инфраструктуре их поддержки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, Минэкономики курирует Роспатент и регулирование оборота в РФ интеллектуальной собственности, монетизация которой в стране крайне ограничена — банки кредитуют креативные проекты неохотно. В то же время, хотя «суверенный креатив», в отличие от технологий и промышленности, оказался последним в очереди за господдержкой, растущие трудности с доступом граждан к легальному западному контенту делают этот рынок в РФ дефицитным, формируя потенциал для роста внутреннего производства.

Белый дом намерен четко структурировать работу по развитию творческих индустрий.

На профильном совещании на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак отметил, что с учетом будущих корректировок в статистике и в формировании кодов ОКВЭД показатели по доле творческих отраслей в ВВП могут измениться. Он поручил профильным ведомствам и региональным властям подготовить предложения по развитию отраслей креативных индустрий по регионам и в целом по РФ. По итогу будет сформирована дорожная карта отрасли.

Сейчас в группировку видов креативной экономической деятельности, оцениваемую Росстатом, входят более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов) в 13 индустриях — это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия. Сформировать новый классификатор или собирательную группировку креативного сектора на основе ОКВЭД ранее предлагала Высшая школа экономики. «Одна из идей — ввести категорию креативного сектора, куда включить креативные индустрии и сопутствующие виды деятельности»,— объяснял ранее директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. Состав креативного сектора от ВШЭ шире — он включает 17 индустрий (к ранним 15 добавили гастрономию и выделили из «моды» ювелирное дело).

Как пояснила “Ъ” замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова, ключевое первостепенное мероприятие для министерства — актуализация перечня ОКВЭД, включение в него не только непосредственно креативных индустрий, но и смежного функционала — продвижения, образования и т. п.

Кроме того, необходимо выделить новые коды ОКВЭД (существующие не всегда описывают современные реалии) и создать организационно-управленческую систему и модель, принять соответствующие нормативно-правовые акты на региональном уровне.

По словам Евгения Куценко, преимущества Минэкономики как креативного регулятора — в свободе от отраслевых интересов, в фокусе на главных общих целях, интегральных решениях, синхронизации взаимодействия как между разными ведомствами, так и уровнями власти. Первоочередные вопросы, по его мнению, можно разделить на два больших трека: формирование контура управления (целевые показатели, ответственные, мониторинг) и «пересборка» стимулов для опережающего развития субъектов креативных индустрий, отмечает он. «Одна из развилок здесь — определить, достаточно ли отраслевых мер поддержки или нужно вводить новые»,— говорит эксперт.

Венера Петрова, Олег Сапожков