Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное
С чего все началось
Первая акция протеста началась 21 сентября в лицеях в пригородах Парижа. Лицеисты протестовали против нехватки учителей, переполненных классов, ветхих зданий и недостаточного финансирования системы образования.
29 сентября во Франции состоялась однодневная общенациональная забастовка госслужащих. Бастующие выступали против запланированной правительством в бюджете 2027 года заморозки индексации зарплат, требуя их повышения в соответствии с инфляцией. Также работники госсектора призывали власти к улучшению условий труда и выделению бюджетных средств и дополнительных ресурсов соответственно задачам государственных служб.
В тот же день началась массовая забастовка школьников. Были зафиксированы нападения на учебные заведения и их руководство, взрывы петард, разбитые автобусные остановки, поджоги, погромы.
За несколько недель протесты распространились по всей стране и все чаще перерастали в столкновения с полицией. Обе стороны обвиняли друг друга в насилии. К школам присоединились и университеты. Правительство приравняло протест школьников к городским беспорядкам. Правительство обвинило в радикализации протестов крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Крайне левые отвергли обвинения, но при этом поддержали требования забастовщиков.
6 октября учащиеся парижских лицеев, учителя, профсоюзы и политики вышли на общую манифестацию. Они требовали реформы образования, а также реформирования всей политической жизни вокруг. Начавшийся мирно протест перерос в столкновения с погромщиками. По оценкам властей число манифестантов по всей стране составило 266 тыс. человек, профсоюзы приводили цифру 450 тыс. С начала протестов пострадали более 1 тыс. человек.
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся, сообщило BFMTV со ссылкой на источники. Премьер Франции Себастьен Лекорню пообещал пересмотреть образовательный бюджет.
13 октября в парижских шествиях участвовали 41,5 тыс. человек. Поддержать молодежь приехала шведская активистка Грета Тунберг. В демонстрации приняли участие также глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и депутат Европарламента от «Непокорившейся Франции» Манон Обри. Полиция сообщила о 161,5 тыс. участников по всей стране, организации молодежи оценили число протестующих в 480 тыс. человек. Власти Франции сообщали о почти 8 тыс. задержанных за все время протестов.
Как протестовали 17 октября
17 октября состоялась новая общенациональная забастовка. Манифестации прошли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере.
Требования демонстрантов расширились: граждане критикуют теперь не только нехватку учителей, но и общую экономическую ситуацию. К школьникам присоединились «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо. Акции поддержали водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты и бортпроводники, экологи, мусорщики, пенсионеры, госслужащие.
По всей стране прошло более 1,7 тыс. демонстраций. Профсоюз Франции CGT оценил число участников в 800 тыс., передает BFMTV. Газета Le Monde написала о 500 тыс. вышедших на митинги. МВД оценило количество протестующих в 550 тыс., а количество акций — в 110. Минимум 400 человек задержаны, пострадали 60 силовиков, заявил глава МВД Лоран Нуньес.
Митинги переросли в крупные беспорядки и столкновения с полицией: полицейские использовали для разгона бунтовщиков резиновые пули, дубинки, водометы и слезоточивый газ. Демонстранты бросали в правоохранителей булыжники. Участник акции протеста во Франции лишился кисти руки при взрыве полицейской гранаты, передает AFP. Глава МВД Лоран Нуньес ранее заявил, что полиции для борьбы с насилием разрешено применять все средства принуждения, включая светошумовые гранаты.
Среди главных лозунгов митингующих — «Макрон, уходи» и «Все ненавидят полицию».
Протестующие атаковали полицейские участки, здания администраций и вокзалы. В Париже сгорели ресторан и несколько автомобилей, поврежден ряд учебных заведений, митингующие громят торговые центры, а также строят и поджигают баррикады. В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену, а также забросали камнями полицейский участок. В Лионе разграблены десятки магазинов и подожжен туристический офис. В Бордо нанесен ущерб десяткам магазинов в центре. Историческая ратуша 1883 года постройки в Лиможе полностью выгорела, сообщает AFP. В Лилле участники беспорядков разбили двери мэрии и разгромили внутри часть помещений. В Гренобле горели здание в центре города и магазин праздничных украшений, сообщает BFMTV. Кроме того, протестующие украли туристический поезд и катались на нем по улицам. В Страсбурге участники акций призывают оставаться на улицах до утра. По всей стране разграблены брендовые бутики Guerlain, Hermes, Louis Vuitton, магазины H&M, Sephora, Apple Store и сеть по продаже игровых консолей Micromania.
Реакция властей
«В нашей республике нет места насилию. Те, кто участвовал в погромах, нападал на префектуры и магазины, грабил все, включая (имущество) наших мэрий, будут преследоваться и понесут наказание»,— написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X. Он добавил, что организаторы беспорядков мешают мирным демонстрантам доносить свои требования.
«В отношении тех, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов, пожарных, общественные здания и магазины, необходимо требовать заключения под стражу до суда»,— написал глава минюста Франции Жеральд Дарманен в Х. Прокурорам поручено действовать «максимально жестко», добавил он.
«Надо сказать, что сегодняшний день не похож на то, что мы видели в прошлом. У нас действительно произошли очень серьезные беспорядки. Большую часть из них удалось сдержать, но ущерб будет крайне значительным»,— признал на пресс-конференции министр внутренних дел Лоран Нуньес. Однако власти пока «категорически» не собираются вводить режим ЧС.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал BFMTV.
Глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, что правительство «открыло врата хаоса», а лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заметила, что «погромщики отравили демонстрацию».