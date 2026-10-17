Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное

17 октября состоялась новая общенациональная забастовка. Манифестации прошли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере.

Требования демонстрантов расширились: граждане критикуют теперь не только нехватку учителей, но и общую экономическую ситуацию. К школьникам присоединились «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо. Акции поддержали водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты и бортпроводники, экологи, мусорщики, пенсионеры, госслужащие.

По всей стране прошло более 1,7 тыс. демонстраций. Профсоюз Франции CGT оценил число участников в 800 тыс., передает BFMTV. Газета Le Monde написала о 500 тыс. вышедших на митинги. МВД оценило количество протестующих в 550 тыс., а количество акций — в 110. Минимум 400 человек задержаны, пострадали 60 силовиков, заявил глава МВД Лоран Нуньес.

Митинги переросли в крупные беспорядки и столкновения с полицией: полицейские использовали для разгона бунтовщиков резиновые пули, дубинки, водометы и слезоточивый газ. Демонстранты бросали в правоохранителей булыжники. Участник акции протеста во Франции лишился кисти руки при взрыве полицейской гранаты, передает AFP. Глава МВД Лоран Нуньес ранее заявил, что полиции для борьбы с насилием разрешено применять все средства принуждения, включая светошумовые гранаты.

Среди главных лозунгов митингующих — «Макрон, уходи» и «Все ненавидят полицию».