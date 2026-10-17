Протестующие во Франции сожгли здание мэрии XIX века

Премьер-министр страны Себастьен Лекорню заявил, что правительство не даст себя запугать. Он возложил ответственность за беспорядки на левых радикалов. «Никто не сможет навязать свою политическую повестку с помощью насилия»,— написал господин Лекорню в соцсети X.