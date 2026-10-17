Протестующие во Франции сожгли здание мэрии XIX века
Протестующие ворвались в мэрию французского города Лимож и устроили там пожар. Историческое здание XIX века было «практически уничтожено» огнем, сообщил префект Морис Барат в интервью AFP.
Как передает France 3, погромщики подожгли первый этаж здания, и огонь быстро перекинулся на крышу. 43-метровая колокольная башня, которая возвышается над ратушей и, как отмечает телеканал, является символом города, загорелась и обрушилась. Сейчас пожарные пытаются потушить огонь.
Сгоревшее здание было построено в 1883 году. Оно входит в список исторических памятников Франции.
Масштабные протесты «против роста стоимости жизни» прошли в субботу по всей Франции. Демонстранты громили магазины и административные здания, жгли машины и автобусные остановки. Происходили столкновения с полицией, в том числе и в центре Парижа и Марселя, где, по заявлению властей, пострадали 107 полицейских. «Было очень много погромов, очень много стремительных нападений»,— рассказал мэр округов столицы Ариэль Вайль в эфире BFM TV.
Премьер-министр страны Себастьен Лекорню заявил, что правительство не даст себя запугать. Он возложил ответственность за беспорядки на левых радикалов. «Никто не сможет навязать свою политическую повестку с помощью насилия»,— написал господин Лекорню в соцсети X.