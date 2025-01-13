Главные новости за 13 января. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре текущего года. Об этом он сообщил в ходе торжественного собрания ко Дню российской печати

Донской завод по производству покрытий «ПластФактор» восстановил работу после атаки БПЛА. Предприятие понесло значительный материальный ущерб.

В рейтинг самых цитируемых ученых мира вошли 14 сотрудников ЮФУ. Список был составлен из 2% ученых, упоминание которых встречается в научных работах чаще всего.

Южный окружной военный суд в Ростове начал слушать дело о попытке отравления выпускников летного училища. На скамье подсудимых находится 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов, обвиняемый в госизмене и теракте.

Ростовский суд продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Они останутся под стражей до 8 июня 2025 года. Первое заседание по делу состоится 21 января 2025 года.

Цены на квартиры в новостройках Ростова выросли на 10% за 2024 год. В декабре прошлого года значительнее всего увеличилась стоимость в Пролетарского районе — на 3,6% в сравнении с ноябрем.

В донской столице из СИЗО отпустили на свободу ранее задержанного полицейскими участника СВО Аскара Кубанычбека. Сейчас он отправляется в Москву. Боец — уроженец Киргизии. На родине он был осужден на десять лет тюрьмы за службу в рядах ВС РФ.

В Сальском районе следователи организовали проверку информации о противоправных действиях в отношении фермеров. Сообщается, что местный предприниматель с помощью мошеннических схем и административного ресурса забирает у них земли.

Руководителя ростовского филиала Росгранстроя задержали по подозрению в фиктивном трудоустройстве гражданина, уклониста от мобилизации. По этой статье фигуранту может грозить до двух лет колонии.