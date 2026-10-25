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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

Липецкий губернатор сообщил об одном погибшем при ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Охранник одного из предприятий погиб при ракетном ударе по промышленной зоне в Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в «Максе». Он пообещал оказать семье погибшего помощь.
До этого господин Артамонов сообщил об одном пострадавшем — ранение бедра получила фельдшер. Ее госпитализировали. Об ударе по промышленной зоне стало известно около 14:10 мск. На месте работают оперативные службы.