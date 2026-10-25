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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак заявил о готовности России поставить США любой объем дизеля

Россия готова обеспечить США любой объем поставок дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести».
«Сколько захотят наши партнеры <...> из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить»,— сказал господин Новак. Он добавил, что после объявления о сделке России и США по поставкам дизеля мировые цены на нефть упали на 5-6%.
9 октября президенты России и США договорились о поставках дизельного топлива на американский рынок. Александр Новак уточнял, что в октябре Россия поставит США и на мировой рынок более 300 тыс. т дизеля. До конца года объем экспорта может вырасти до 3-3,5 млн т в месяц. Господин Новак отметил, что Россия будет экспортировать только не востребованный на внутреннем рынке дизель.