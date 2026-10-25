Выборы стали референдумом

В «Студенческом списке» из 250 имен (по числу депутатов сербского парламента) самих студентов нет. Зато много известных в Сербии людей — профессоров, врачей, спортсменов, актеров. А возглавляет список 56-летний кардиолог Илия Срданович, которого до недавнего времени все знали как профессора медицины, но не как политика. «Выбор перед гражданами простой — или Сербия, или мафия»,— не раз повторял он в ходе кампании, а в воскресенье проголосовал в родном Нови-Саде уже в восемь утра. В победе Илия Срданович уверен, и в случае прихода «Студенческого списка» к власти обещает выполнение всех международных обязательств страны. В конце сентября студенты объявили в соцсетях, что «Сербия сохранит принципиальную позицию по невведению санкций против России».