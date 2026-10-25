Выборы стали референдумом
Сербия выбирает между бывшим президентом и студентами
25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы. Они превратились в своего рода референдум о доверии многолетнему лидеру страны Александру Вучичу, который досрочно сложил полномочия президента, чтобы возглавить правящую партию и в случае ее победы на выборах стать премьером. Впервые в новейшей истории страны властям противостоят не столько оппозиционные партии, сколько новая политическая сила — «Студенческий список», два года проводивший протесты по всей стране. Последние опросы демонстрировали примерное равенство сил главных оппонентов, что делает маловероятным безоговорочное признание проигравшим своего поражения и несет риск резкой дестабилизации в Сербии — как в октябре 2000 года, когда сменился режим Слободана Милошевича. С подробностями из Белграда — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Голосование в Сербии стартовало в воскресенье в семь утра, но еще до этого времени у входа на многие участки, особенно в столице, выстроились очереди из десятков людей, что предвещало высокую явку. В первые часы голосования очереди только выросли. И неудивительно. Нынешние выборы заранее окрестили «судьбоносными». «Выборы 25 октября — это вопрос "быть или не быть" для Вучича»,— заявил за неделю до голосования докладчик по Сербии в Европарламенте Тонино Пицула.
В конце сентября Александр Вучич подал в отставку с поста президента, хотя срок его полномочий истекал только будущей весной. Он объявил, что возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах, которые сам же и назначил на 25 октября, а в случае ее победы станет премьером. Это позволило бы многолетнему сербскому лидеру, чья партия находится у власти с 2012 года, оставаться у руля еще по крайней мере четыре года — избираться президентом на третий срок ему запрещает конституция.
Александр Вучич с супругой Тамарой прибыли на свой избирательный участок в детском саду «Тесла — наука жизни» в Новом Белграде в 7:55 утра. Экс-президент терпеливо отстоял очередь, пока его снимало телевидение, при этом люди вокруг его будто не замечали, никто не перебросился с ним ни словом. Наконец он проголосовал и, не сделав никаких заявлений, покинул участок.
Еще в разгар предвыборной кампании Александр Вучич, возглавивший список «Единая Сербия», обозначил целевой показатель своей партии: победить с отрывом в полмиллиона голосов, то есть опередив ближайших соперников на 10–15%.
Однако последние опросы столь явного преимущества правящей партии не давали. Опросы влиятельного белградского центра «Новая сербская политическая мысль» сулили «Единой Сербии» 42,7%, «Студенческому списку» 44,5%. Близкое к властям агентство Ipsos правящей партии давало 47%, студентам — 40%.
Это означает, что главные оппоненты подошли ко дню голосования с примерно равными шансами на победу и что исход выборов зависит от неопределившихся до последнего дня кампании избирателей. Нынешние сербские выборы называют еще и самыми непредсказуемыми в новейшей истории страны.
В значительной мере это вызвано тем, что впервые властям противостоят не столько оппозиционные партии, сколько новая политическая сила — студенты, два года проводившие протесты по всей стране после обрушения 1 ноября 2024 года бетонного козырька вокзала в городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек. Впрочем, студенты не скрывали, что добиваются не просто наказания виновных в трагедии, а смены власти в стране.
В «Студенческом списке» из 250 имен (по числу депутатов сербского парламента) самих студентов нет. Зато много известных в Сербии людей — профессоров, врачей, спортсменов, актеров. А возглавляет список 56-летний кардиолог Илия Срданович, которого до недавнего времени все знали как профессора медицины, но не как политика. «Выбор перед гражданами простой — или Сербия, или мафия»,— не раз повторял он в ходе кампании, а в воскресенье проголосовал в родном Нови-Саде уже в восемь утра. В победе Илия Срданович уверен, и в случае прихода «Студенческого списка» к власти обещает выполнение всех международных обязательств страны. В конце сентября студенты объявили в соцсетях, что «Сербия сохранит принципиальную позицию по невведению санкций против России».
Основные итоги воскресных выборов станут понятны ближе к полуночи, а предварительные результаты ЦИК объявит 26 октября.
«Нет той силы, что может изменить результат выборов, и наши противники могут хоть на голову встать, могут выдумывать все, что заблагорассудится, но поражение будет означать поражение»,— предупредил заранее Александр Вучич.
В случае незначительной разницы в голосах безоговорочное признание проигравшими своего поражения станет маловероятным. А это несет риск резкой дестабилизации в Сербии, как это произошло в октябре 2000 года, когда сменился режим Слободана Милошевича.
К полудню в воскресенье улицы вокруг здания ЦИКа в центре сербской столицы были заблокированы металлическими оградами, а присутствие полиции там заметно увеличилось. Белград готовился к объявлению итогов воскресного голосования.