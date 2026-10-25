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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

До 19 увеличилось число пострадавших при ракетном ударе по заводу в Орле

Девятнадцать человек обратились в больницу после ракетного удара по заводу в Орле. Число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На данный момент времени 19 человек обратились в больницу с разными степенями повреждений, от минимальных до достаточно серьезных»,— сказал господин Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте» (цитата по ТАСС).
Семь человек проходят лечение в стационарах. Один человек числится без вести пропавшим. По словам господина Клыкова, есть большой риск, что он мог остаться в здании. Спасатели ищут тело пропавшего под завалами.
ВСУ атаковали завод в Советском районе Орла 23 октября. На предприятии произошел пожар, который вскоре был потушен. Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Следственный комитет РФ начал расследование атаки.