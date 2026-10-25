До 19 увеличилось число пострадавших при ракетном ударе по заводу в Орле
Девятнадцать человек обратились в больницу после ракетного удара по заводу в Орле. Число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На данный момент времени 19 человек обратились в больницу с разными степенями повреждений, от минимальных до достаточно серьезных»,— сказал господин Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте» (цитата по ТАСС).
Семь человек проходят лечение в стационарах. Один человек числится без вести пропавшим. По словам господина Клыкова, есть большой риск, что он мог остаться в здании. Спасатели ищут тело пропавшего под завалами.