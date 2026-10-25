Путин: западные компании уходили с российского рынка под давлением
Некоторые западные компании уходили с российского рынка вынужденно, под давлением своих стран. Об этом ИС «Вести» заявил президент России Владимир Путин.
«У нас, когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, — чуть не плакали наши друзья из этих стран. У нас много друзей в Европе, но вынуждены были уходить»,— сказал господин Путин.
Президент добавил, что на в России остались несколько западных компаний, для которых руководство страны старается создать благоприятные условия. По словам Владимира Путина, Европа «сама себя отрезала» от российского рынка и энергоносителей. Хотя руководство РФ предоставляло западным странам большой рынок.