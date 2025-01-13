Юрий Слюсарь намерен участвовать в выборах губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре текущего года. Об этом он сообщил в ходе торжественного собрания ко Дню российской печати, передают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В качестве кандидата в губернаторы я буду стараться донести свою позицию до жителей нашего региона», — отметил господин Слюсарь.

Юрий Слюсарь является членом высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Рассматривает ли он возможность участия в выборах в качестве самовыдвиженца, пока не уточняется.

Напомним, экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул пост 4 ноября 2024 года. Временно исполняющим его обязанности был назначен Юрий Слюсарь.

12 ноября господин Голубев получил мандат депутата заксобрания Ростовской области, который стал вакантным после отказа от полномочий депутата Николая Беляева. 22 ноября депутаты заксобрания региона назначили экс-губернатора сенатором в Совет федерации (47 голосов за, два против).

Анастасия Казуков