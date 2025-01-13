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В рейтинг самых цитируемых ученых мира вошли 14 сотрудников ЮФУ

В составленный университетом Стэнфорда и хранилищем данных Elsevier BV перечень наиболее цитируемых ученых мира вошли 14 сотрудников ЮФУ. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Список составили из 2% ученых, упоминание которых встречается в научных работах чаще всего. Аналитики учитывали также индекс Хирша, основанный на количестве публикаций и их цитируемости, и hm-индекс ученых, оценивающий вес научной работы. Роль играла даже очередность ученого в списке соавторов.

В рейтинг вошли доктора химических наук Владимир Минкин, Игорь Уфлянд, Руслан Миняев, Александр Пожарский и бывший сотрудник РГУ ныне покойный Александр Гарновский. Доктора физико-математических наук Виктор Хлопов, Александр Солдатов, Эдуард Воробьев и Вишну Д. Раджпут (Индия), доцент Института туризма дмитрий Рубан, докторы биологических наук Анатолий Узденский. В число самых цитируемых ученых мира попали и ведущий научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» АБиБ ЮФУ Четан Кесвани (Индия), Сухиль Хури и старший научный сотрудник Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Вера Бутова.

Дмитрий Ковалевский

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