Попрошайкам не пожалеют

Дмитрий Боглаев с Русланом Хусеновым также отрицают существование звена попрошаек в ОПС. Первый, как сообщал ранее “Ъ”, рассказывал следствию, что в принципе не мог участвовать в преступлениях против участников СВО, поскольку его собственный брат находится на передовой, а сам он не смог отправиться туда из-за проблем со здоровьем. В последнем слове Боглаев признал вину в участии в ОПС, но не в руководстве структурным подразделением. Он подтвердил, что лишь следил за тем, чтобы попрошайки и не входившие в ОПС таксисты платили «арендную плату» за право работать в аэропорту, а с теми, кто от этого уклонялся, проводил «разъяснительные беседы».