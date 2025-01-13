Донской завод «ПластФактор» восстановил работу после атаки БПЛА

В течение выходных производитель напольных покрытий из Мясниковского района «ПластФактор» восстановил работу. Завод подвергся атаке беспилотников 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «ПластФактор» Фото: Пресс-служба «ПластФактор»

В пресс-службе компании сообщили, что в результате удара оказался поврежден склад с сырьем и готовой продукцией. Хотя сотрудники вынесли часть складируемого из огня, предприятие понесло «значительный материальный ущерб».

Напомним, 10 января над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 16 летательных аппаратов. Тем не менее, БПЛА повредили семь домовладений и школу в хуторе Крюков. На заводе «ПластФактор» возник пожар, который успел охватить 2 тыс. кв. м.

Дмитрий Ковалевский