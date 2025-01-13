Цены на квартиры в новостройках Ростова выросли на 10% за 2024 год

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м. жилья в строящихся домах Ростова в декабре 2024 выросла до 152 595, что на 10% больше, чем годом ранее. Это следует из аналитики портала «Домострой Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В последний месяц прошедшего года значительнее всего выросла цена на квартиры в новостройках Пролетарского района — на 3,6% в сравнении с ноябрем: со 171 тыс. руб./кв. м. до 177 тыс. руб./кв. м. В Советском районе города стоимость 1 кв. м. жилья в новых домах напротив снизилась за месяц на 2,7% до 133,7 тыс. руб.

Самой дорогой остается элитная недвижимость в Кировском районе Ростова, ее средневзвешенная цена составила 400 тыс. руб./кв. м. Самыми дешевыми оказались квартиры класса «Комфорт» в Первомайском районе, их продают в среднем по 124,4 тыс. руб./кв. м.

Дмитрий Ковалевский