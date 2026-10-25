Вот приедет Моди
Россия и Индия готовятся к встрече в верхах
Москва и Нью-Дели завершают подготовку к ответному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию после визита в Индию президента Путина в декабре прошлого года. Новая встреча в верхах призвана укрепить деловое партнерство двух стран, стремящихся довести товарооборот до $100 млрд. Переговоры лидеров России и Индии также затронут чувствительные для обеих сторон политические вопросы. Для Москвы важно получить подтверждение, что Индия не откажется от сотрудничества с Россией в случае введения «адских санкций» США. В свою очередь, Нью-Дели ждет сигнала, что встреча лидеров США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне не станет сделкой «по разделу мира» за спиной Индии.
О подготовке нового российско-индийского саммита, вступившей в заключительную фазу, сообщил 24 октября агентству ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар. «Предыдущий саммит состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда президент Путин пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2026 году. Мы работаем над определением дат, и, как только будет достигнута предварительная договоренность, мы объявим об этом»,— заявил глава индийской дипмиссии в РФ по итогам II Российско-индийского бизнес-форума «Тайм», проходившего в Казани 14–17 октября.
А на прошедшей неделе пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку к саммиту, высказав предположение, что визит премьера Моди в Россию состоится в будущем году. «Уже в следующем году, скорее всего»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, ожидается ли визит Моди до конца этого года или уже в 2027 году.
В соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной 3 октября 2000 года в Нью-Дели в ходе первого государственного визита президента Путина в Индию, стороны договорились о проведении ежегодных саммитов попеременно в каждой стране. Предыдущий визит премьера Моди в Россию состоялся в июле 2024 года.
В рамках подготовки к новому саммиту в конце прошлой недели в Нью-Дели прибыла делегация российских парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая 26–27 октября примет участие в 12-м Международном парламентском форуме БРИКС и проведет встречу со спикером Народной нижней палаты индийского парламента Омом Бирлой и высшим руководством страны.
Российско-индийское партнерство, которое на протяжении десятилетий называли «политическим колоссом на глиняных экономических ногах», в последние годы претерпело кардинальную трансформацию, «рванув с места в карьер».
Произошедшие в нем перемены вывели Индию на второе место после Китая в списке деловых партнеров России. Подтверждением этого стал прошедший в Казани форум «Тайм». «Товарооборот между Россией и Индией может достичь $500 млрд в течение трех лет в случае заключения соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом»,— заявил на форуме в Казани президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх. «Мы уже достигли уровня $70 млрд товарооборота и стремимся к цифре $100 млрд»,— напомнил Манприт Сингх. По его словам, соглашение о свободной торговле позволит облегчить поставки товаров и расширить доступ компаний двух стран к новым рынкам, упростить приезд инвесторов и трудовых мигрантов.
Как заявил в Казани заместитель секретаря Министерства развития навыков и предпринимательства Индии Амит Кумар, индийская сторона будет готовить кадры с учетом спроса на российском рынке труда. «Россия определена в качестве одной из приоритетных стран. Продолжается работа по определению наиболее востребованных профессий»,— отметил Амит Кумар.
12 октября президент Путин подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства», ранее одобренный двумя палатами российского парламента. Соглашение регулирует вопросы временной работы граждан России на территории Индии и граждан Индии на территории России с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности.
Переговоры лидеров России и Индии также затронут чувствительные для обеих сторон политические вопросы.
Для Москвы прежде всего важно получить подтверждение, что Индия не откажется от сотрудничества с Россией в случае введения «адских санкций» США в отношении ведущих торговых партнеров Москвы по истечении 60-дневного моратория, объявленного президентом Трампом 18 октября.
Индийская сторона пока дает понять, что она считает использование рычагов давления в качестве стандартной практики выстраивания отношений категорически неприемлемым. Об этом заявил 22 октября глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар на конференции, организованной телеканалом NDTV.
«Нам пора отказаться от такого подхода, при котором использование рычагов давления становится едва ли не стандартной процедурой в дипломатии или международной политике ради достижения собственных целей»,— отметил глава индийской дипломатии. При этом он привел в пример решение президента Трампа снять санкции с российского дизеля для защиты интересов своих потребителей, хотя ранее США оказывали давление на Индию, чтобы она перестала покупать нефть из России. «На мой взгляд, это лишнее доказательство того, что в условиях глобализированной экономики нельзя просто взять и исключить из нее важнейшие сегменты посредством остановок поставок, ограничений, бойкотов или санкций и при этом полагать, что это не отразится на всем мире. Отразится, и еще как»,— констатировал глава МИД Индии.
В свою очередь, Нью-Дели ждет от Москвы четкого сигнала, что широко обсуждаемая в мире предстоящая встреча лидеров США, Китая и России на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября, которую ряд мировых СМИ уже поспешили назвать «новой Ялтой», не станет трехсторонней попыткой раздела мира на сферы влияния без участия Индии.
«В условиях многополярного мира любые попытки механически перенести опыт международных отношений середины XX века на реалии сегодняшнего дня окажутся нежизнеспособными. Индия как один из нарождающихся глобальных полюсов не примет такие усилия. Тем не менее, учитывая, что тема "новой Ялты" все более активно муссируется отдельными СМИ, экспертными и околополитическими кругами, для индийского руководства принципиально важно получить подтверждение на высшем политическом уровне, что ни о каких договоренностях о будущем мироустройстве за спиной у Индии и других центров силы не может быть и речи»,— заявил “Ъ” известный индийский эксперт, почетный член исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.