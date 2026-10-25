Вот приедет Моди

«Нам пора отказаться от такого подхода, при котором использование рычагов давления становится едва ли не стандартной процедурой в дипломатии или международной политике ради достижения собственных целей»,— отметил глава индийской дипломатии. При этом он привел в пример решение президента Трампа снять санкции с российского дизеля для защиты интересов своих потребителей, хотя ранее США оказывали давление на Индию, чтобы она перестала покупать нефть из России. «На мой взгляд, это лишнее доказательство того, что в условиях глобализированной экономики нельзя просто взять и исключить из нее важнейшие сегменты посредством остановок поставок, ограничений, бойкотов или санкций и при этом полагать, что это не отразится на всем мире. Отразится, и еще как»,— констатировал глава МИД Индии.