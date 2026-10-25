Техас подал в суд на OpenAI за недостаточную защиту от рисков ИИ

Власти Техаса требуют запретить OpenAI давать доступ к своим нейросетям несовершеннолетним. Также компания не должна выпускать в Техасе новые модели до тех пор, пока их не проверит независимая экспертная комиссия. Кроме того, они требуют выплаты штрафа по $10 тыс. за каждое нарушение. В OpenAI уже заявили, что постоянно работают с экспертами, чтобы снизить риски своего ИИ и создать дополнительные механизмы защиты, а также что готовы сотрудничать с властями Техаса в выработке политики в этой сфере.