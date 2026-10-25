FT: капитализация ведущих производителей люкса упала на €251 млрд
Рыночная капитализация шести ведущих европейских производителей товаров класса люкс с начала года сократилась на €251 млрд. Такие подсчеты опубликовала Financial Times (FT).
Среди этих компаний — LVMH, Hermes, Kering, Richemont, Prada и Moncler. FT пишет, что снижение их капитализации связано с падением спроса на товары класса люкс в Китае, а также с общими сильными колебаниями на фондовом рынке в последнее время. Сильнее всего упала капитализация крупнейших групп LVMH и Hermes — на €131,6 млрд и €93,3 млрд соответственно.
Как отмечает FT, на протяжении уже более чем десятилетия именно спрос на люксовые товары в Китае был важнейшим драйвером роста этого рынка. «Восстановление потребительского спроса на товары класса люкс в Китае встало на паузу… что привело к ухудшению результатов, давлению на акции и значительной переоценке ценностей»,— считает аналитик компании Bernstein Лука Солка. FT пишет, что в последние месяцы есть ухудшение и на американском рынке. По данным банка Citi, расходы на товары класса люкс в июле—сентябре сократились как минимум на 4%.