Директора ростовского Росгранстроя уличили в служебном подлоге

Руководителя ростовского филиала Росгранстроя Геннадия Безлобенко задержали по подозрению в фиктивном трудоустройстве гражданина. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ему грозит до двух лет колонии — следует из сообщения пресс-службы УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года коммерческий директор одной из фирм обратился к Безлобенко с просьбой формально принять его на работу техником в Международный аэропорт «Платов», чтобы уклониться от частичной мобилизации. Стороны подписали документы, хотя на деле гражданин не выполнял своих обязанностей, а продолжал работу в прежней компании. Более того, в течение года он незаконно получал зарплату в филиале филиала ФГКУ.

СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении руководителя донского Росгранстроя.

Дмитрий Ковалевский