В Ростове начали слушать дело о попытке отравления выпускников летного училища

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

На скамье подсудимых находится 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов, обвиняемый в госизмене и теракте (ст.275 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году Егор Семенов получил российское гражданство, а в 2023 стал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Он получил задание отравить выпускников летного училища в Армавире. Приехав в город, Егор Семенов снял жилье, купил спиртное и торт, добавил в них токсичное вещество и отправил продукты в ресторан, где проходила встреча выпускников училища.

Однако летчики, не установив ответственного за покупку, передали алкоголь и торт работникам правоохранительных органов. Экспертиза показала, что они отравлены.

В суде Егор Семенов полностью признал вину.

Кристина Федичкина