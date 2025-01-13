Ростовский суд продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту до июня

Фигуранты уголовного дела о теракте на Крымском мосту останутся под стражей до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На скамье подсудимых остаются восемь человек, которые, по версии следствия, вошли в состав преступной группы. Ее в 2022 году возглавил заместитель главы СБУ Василий Малюк — следствие в отношении него еще не получило обвинительного заключения. Под его руководством злоумышленники незаконно приобрели взрывное устройство и, замаскировав его под строительную пленку, погрузили в автомобиль. Водитель грузовика, не знавший о взрывчатке, въехал на мост, где устройство сдетанировало. Погиб сам автомобилист и четверо человек, находившихся в проезжавшей рядом легковушке.

Меру пресечения фигурантам продлили еще в конце декабря. Первое заседание по делу состоится 21 января 2025 года.

Дмитрий Ковалевский