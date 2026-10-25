Карлос Пратес и Майкл Моралес разыграют право встретиться с Исламом Махачевым

Свой предыдущий бой он провел в августе. Защищая завоеванный в прошлом году чемпионский титул в новой для себя категории (ранее Махачев дрался в легком весе, до 70 кг), россиянин победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри. Глава UFC Дейна Уайт рассказал, что промоушен рассчитывал на то, что его ярчайшая звезда выступит в январе 2027 года. Однако Махачев отказался от участия в турнирах до окончания Рамадана. В 2027 году он продлится с 8 февраля до 8 марта. Из-за долгой паузы в выступлениях у владельца пояса UFC решил повысить статус матча между Пратесом и Моралесом. Помимо претендентского ранга, они будут биться за титул временного чемпиона.