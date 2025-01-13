Задержанного в Ростове бойца СВО с позывным Киргиз отпустили

В донской столице из СИЗО отпустили на свободу ранее задержанного участника СВО с позывным Киргиз Аскара Кубанычбека. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В настоящее время боец едет в Москву встретиться со своим отцом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Рогова, на малой родине Аскар Кубанычбек был приговорен к десяти годам тюрьмы за службу в рядах ВС РФ. В результате огласки наказание изменили, и боец смог вернуться в Россию. После получения гражданства он вновь отправился на фронт в качестве добровольца. Однако 11 января 2025 года его задержали ростовские полицейские по старому запросу Киргизии и поместили в спецприемник.

Бойца отпустили после того, как он обратился в Военную прокуратуру.

В отношении лиц, задержавших Аскара Кубанычбека, руководство МВД РФ уже начало проверку.

Анастасия Казуков