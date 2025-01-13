Главные новости за 13 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Пожилые супруги были ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области, еще три человека, в том числе годовалый ребенок,— при ударах БПЛА в Белгородской области.

Врио генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» назначен Александр Бережной.

Белгородского адвоката задержали по подозрению в обмане клиента.

Гандбольный клуб «Воронеж» исключили из состава участников турнира Суперлиги.

Александр Хинштейн заявил, что курские чиновники не должны удалять комментарии в соцсетях.

В модернизацию липецкого «Полимера» могут вложить 364 млн руб. за два года.

В Воронеже утвердили приговор по делу об убийстве 28-летнего фитнес-тренера.

Никто не выкупил с торгов 7,7 га Липецкой ипотечной корпорации за 24 млн руб.

Теплосети на Петровской набережной в Воронеже построит липецкий «Спецстрой48».