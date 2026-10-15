«Сделала из смешков логотип фирмы»

В 1932 году Эдоардо открыл на виа Пьяве специализированный магазин мехов, а она сочиняла для него новинки. У них родились пять дочерей, которые после смерти Эдоардо поделили обязанности по управлению семейным бизнесом. Анна, отвечавшая за дизайн, в 1954 году пригласила в мастерскую молодого немца Карла Лагерфельда, который за несколько лет превратил меха Fendi в культ. Вот вам и истинные семейные ценности от Fendi.