«Сделала из смешков логотип фирмы»
Павел Шинский — об истории модного дома Fendi
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Правы ревнители истинных ценностей: все идет из семьи. В 1918 году римлянка Адель Касагранде открыла на виа дель Плебишито магазин, торговавший мехами и кожей. Семь лет спустя она вышла замуж за ремесленника Эдоардо Фенди и, как любящая жена, дала своему делу фамилию мужа, теперь уже их общую.
Они поделили обязанности. Адель оставила себе творчество, мужу достался менеджмент. Она старалась, он посмеивался и называл её белкой в колесе. Адель сделала из его смешков логотип фирмы — белочку.
В 1932 году Эдоардо открыл на виа Пьяве специализированный магазин мехов, а она сочиняла для него новинки. У них родились пять дочерей, которые после смерти Эдоардо поделили обязанности по управлению семейным бизнесом. Анна, отвечавшая за дизайн, в 1954 году пригласила в мастерскую молодого немца Карла Лагерфельда, который за несколько лет превратил меха Fendi в культ. Вот вам и истинные семейные ценности от Fendi.