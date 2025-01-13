В Воронеже утвердили приговор по делу об убийстве фитнес-тренера

Воронежский областной суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и оставил в силе приговор Коминтерновского райсуда облцентра по делу об убийстве 28-летнего фитнес-тренера (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Тем же решением Андрею Коченкову утвердили наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима и 1,5 лет ограничения свободы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облсуде.

Как установил суд, вечером 2 августа 2023 года на тот момент 24-летний Коченков прибыл к дому 28-летней знакомой в Коминтерновском районе, чтобы обсудить их взаимоотношения. Во время беседы произошла ссора, после чего молодой человек нанес девушке несколько ударов в шею неустановленным предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, обвиняемый скрылся. Тело фитнес-тренера обнаружили в тот же день.

Андрея Коченкова задержали только 19 августа — его нашли без сознания и с ожогами в Центральном районе Воронежа, после чего доставили в больницу. Придя в себя, он согласился с предъявленным обвинением и впоследствии признал вину в совершении преступления.

Алина Морозова