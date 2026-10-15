Песков усомнился в достоверности сообщений СМИ о возможной разблокировке российских активов
Песков: России неизвестно о диалоге США и Европы по поводу замороженных активов
Россия не знает о диалоге между США и Европой по поводу замороженных российских активов. Также неизвестно, насколько эти сообщения правдивы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ. Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны»,— сказал господин Песков на брифинге.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США предложили странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под американским управлением. Большая часть заблокированных в ЕС российских средств (около €170 млрд) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.