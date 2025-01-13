Гандбольный клуб «Воронеж» исключили из состава участников турнира Суперлиги

Федерация гандбола России (ФГР) исключила ГК «Воронеж» из состава участников турнира Суперлиги и чемпионата России среди команд Высшей лиги. Результаты матчей с воронежским клубом аннулированы. Об этом сообщили в федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщик «Воронежа» во время одного из матчей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Болельщик «Воронежа» во время одного из матчей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Основанием для такого решения в ФГР назвали официальное письмо воронежской команды, в котором она сообщила о снятии с соревнований и прекращении существования из-за отсутствия финансирования. О том, что «Воронеж» направил такой документ, стало известно в конце декабря.

Последняя игра воронежского клуба состоялась в рамках Кубка России по гандболу 24 декабря. Он уступил «Динамо-Сунгуль» из челябинского Снежинска со счетом 25:33. После встречи главный тренер ГК Валерий Калараш пожелал игрокам удачи «на новых местах».В начале января клуб сообщил, что выступавшие за него игроки «уже подписали» контракты с новыми командами и находятся на тренировочных сборах с ними.

В министерстве физкультуры и спорта Воронежской области тогда сообщили, что команда «не подтвердила свои возможности» играть в Суперлиге в 2025 году: «К сожалению, руководство клуба, несмотря на заверения, не смогло привлечь обещанных спонсоров».

О снятии с розыгрыша Суперлиги ее воронежский дебютант впервые заявил в начале ноября. Причиной назывались финансовые проблемы и отсутствие реакции на октябрьское обращение клуба к губернатору Александру Гусеву. Уже через два дня «Воронеж» сообщил, что некие спонсоры помогут доиграть ему до конца года. В облправительстве отмечали готовность увеличить финансирование клуба при условии, что 60% средств будут частные. После этого из «Воронежа» уволился директор Александр Стребков, а на его место пришел Вячеслав Цемер.

Новый руководитель практически сразу после назначения встретился с областным министром спорта Павлом Чибисовым. В ходе встречи было подтверждено распределение бюджета на 40% господдержки и 60% частных инвестиций. В министерстве со ссылкой на руководство клуба оценили бюджет на сезон примерно в 150 млн руб. По данным ведомства, облправительство к моменту встречи выделило 35 млн, а также предоставило дворец спорта имени Меркулова для тренировок и игр (источники «Ъ-Черноземье» оценивали эти косвенные затраты еще в 20 млн). Власти были готовы нарастить финансирование при условии привлечения «Воронежем» 90 млн от спонсоров. Однако, как впоследствии заверили в минспорта, клуб собрал только 12 млн руб.

О начале краха воронежского гандбольного клуба — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Мы не можем больше ждать"».

Алина Морозова