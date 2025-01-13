Теплосети на Петровской набережной в Воронеже построит липецкий «Спецстрой48»

Управление строительной политики администрации Воронежа выбрало липецкое ООО «ТК Спецстрой48» подрядчиком для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и строительства теплосети для третьей очереди реконструкции Петровской набережной. В ходе аукциона предприятие снизило начальную цену контракта со 136,2 до 112,4 млн руб. Средства выделят из городского и областного бюджетов, следует из данных портала госзакупок.

Всего на торгах было два участника. Имя второго не раскрывается, однако известно, что он предлагал снизить начальную цену подряда до 113 млн руб.

Согласно материалам закупки, выполнить работы предстоит в два этапа с момента заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Гарантия на объект составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ТК Спецстрой48» было зарегистрировано в Липецке в 2020 году для деятельности автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 300 тыс. руб. 50% компании у ее генерального директора Александра Петрищева, еще 50% — у Александра Орлова. В 2023 году выручка общества составила 129 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб.

В сентябре «Спецстрой48» выиграл подряд на техническое перевооружение теплосетей в ходе реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в Воронеже. Компания стала единственным участником закупки и получила контракт по его начальной цене в размере 224,3 млн руб.

О том, что могут построить в рамках благоустройства третьей очереди Петровской набережной, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева