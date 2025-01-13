В модернизацию липецкого «Полимера» хотят вложить 180 млн рублей за два года

В 2024 году собственники липецкого ОАО «Полимер» Владимир Малышев и Рустам Ахмеджанов вложили в развитие предприятия 90 млн руб., в том числе 67 млн руб. в обновление оборудования и 25 млн руб. в реконструкцию цехов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании, уточнив, что в 2025 году в расширение производства планируется инвестировать ту же сумму.

Также за 2024-й «Полимер» исполнил контракты по изготовлению сложных пресс-форм на 27 млн руб. По сравнению с 2023-м годом, компания увеличила объем их производства в семь раз. В прошлом году для их изготовления на предприятии установили новый фрезерный станок, стоимость которого вместе с монтажом и оснасткой составила около 30 млн руб. В 2025 году планируется установка еще одного такого станка.

По собственным данным, ОАО «Полимер» начало свою работу в 1966 году. Территория предприятия занимает 4,6 га и включает в себя 16 зданий, в том числе восемь производственных корпусов, котельные и административные корпуса. Компания выпускает более 200 наименований товаров, в том числе свыше 15 видов пресс-форм. В их числе сложные конструкции, предназначенные для производства пластиковых бутылок, крышек к ним, резиновых уплотнителей, пластиковой посуды, специализированные формы для изготовления колес для бетономешалок. С 2022 года собственниками являются Владимир Малышев и Рустем Ахмеджанов.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Полимер» было зарегистрировано в 1992 году в Липецке. Уставный капитал — 8 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из пластмасс. Генеральный директор — Ольга Черных. В 2023 году выручка составила 106 млн руб., чистая прибыль — 589 тыс. руб.

Анастасия Колпачева