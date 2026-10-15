Все, что нажито непосильным следствием
Конфискация коррупционных активов у сына экс-главы ФМС признана законной
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законной конфискацию имущества у сына бывшего главы ФМС Константина Ромодановского — следователя СКР Сергея Ромодановского, осужденного за коррупцию на 19 лет. В апелляционной инстанции ответчики утверждали, что изъятое у них было куплено на личные сбережения или, как, например, брендовые часы, подарено. Никаких доказательств этому суд в деле не обнаружил.
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника следственного управления СКР по Северо-Западному административному округу Москвы Сергея Ромодановского (сын экс-руководителя ГУСБ МВД, а затем ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского) и его родственников на решение Бабушкинского райсуда, конфисковавшего у них по антикоррупционному иску Генпрокуратуры имущество общей стоимостью более 75 млн руб.
Соответствующее решение суд первой инстанции вынес в мае 2026 года, через четыре месяца после того, как 235-й гарнизонный военный суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении шести фигурантов, обвинявшихся в коррупции и фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов, а также вымогательстве взятки 15 млрд руб. за прекращение расследования.
Самые большие сроки — 19 и 18 лет колонии строгого режима — получили Сергей Ромодановский и его подчиненный Рустам Юсупов, также сын генерала, возглавлявший Хорошевский межрайонный следственный отдел.
Во время расследования именно этого уголовного дела у подполковника юстиции Ромодановского, проходившего службу в СКР с 2011 по 2022 год, и были выявлены активы, явно не соответствующие его доходам. Практически все они были оформлены на родственников его супруги. В частности, на тестя и тещу Сергея Ромодановского на северо-западе Москвы было зарегистрировано по квартире общей стоимостью на момент покупки почти 58 млн руб. В распоряжении последней имелся также купленный в 2016 году Mercedes AMG G63.
Однако иномарка, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, была продана за 4,2 млн руб. В этой связи надзор взыскал с ответчиков денежный эквивалент. У самого же Сергея Ромодановского во время обыска обнаружили и изъяли более двух десятков дорогостоящих часов и других предметов роскоши стоимостью 13 млн руб.
Во время прокурорской проверки было установлено, что официальный доход следователя и его семьи в 2019–2021 годах был в семь раз ниже, чем стоимость приобретенного имущества. В частности, сам подполковник юстиции Ромодановский за три года задекларировал доход в размере 10,4 млн руб., а его жена не работала. А доход тестя и тещи не дотянул и до 125 тыс. руб.
Решение суда первой инстанции ответчики обжаловали письменно, отказавшись как от посещений судебных заседаний лично, так и от помощи юриста при рассмотрении дела. Очевидно, на отмену решения Бабушкинского суда, которое Сергей Ромодановский и его родственники назвали «незаконным и необоснованным», они не очень-то и рассчитывали.
По данным “Ъ”, все аргументы ответчиков сводились к тому что изъятое у них имущество якобы было куплено на собственные сбережения или подарено, как, например, часы.
Однако суд первой инстанции и Мосгорсуд констатировали, что «никаких достоверных доказательств законных источников получения денежных средств, за счет которых могло быть приобретено указанное недвижимое и движимое имущество, со стороны ответчиков в материалы дела по существу не представлено».
Также в вынесенном решении говорится, что и сам Сергей Ромодановский «о получении дорогостоящего имущества в дар до даты выявления коррупционного правонарушения в установленном законом порядке не заявлял».
Отметив, что уровень официального дохода осужденного Ромодановского и его родственников являлся «явно недостаточным» для приобретения оспариваемого имущества, судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда доводы апелляционных жалоб отклонила как необоснованные.