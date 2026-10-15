Все, что нажито непосильным следствием

Во время расследования именно этого уголовного дела у подполковника юстиции Ромодановского, проходившего службу в СКР с 2011 по 2022 год, и были выявлены активы, явно не соответствующие его доходам. Практически все они были оформлены на родственников его супруги. В частности, на тестя и тещу Сергея Ромодановского на северо-западе Москвы было зарегистрировано по квартире общей стоимостью на момент покупки почти 58 млн руб. В распоряжении последней имелся также купленный в 2016 году Mercedes AMG G63.