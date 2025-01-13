Хинштейн заявил, что курские чиновники не должны удалять комментарии в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил на оперативном совещании, что чиновникам региона не стоит удалять комментарии жителей под своими постами в социальных сетях. Он отметил, что представители власти всегда должны быть открыты для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Хинштейн пояснил, что удалению подлежат только те сообщения, в которых содержится ненормативная лексика, откровенные оскорбления и унижения по разным признакам. «Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать»,— заявил глава региона.

В середине декабря 2024 года врио губернатора поручил всем членам облправительства завести страницы в соцсетях. На сегодняшнем совещании господин Хинштейн сообщил, что все его подчиненные выполнили поручение, но отметил, что трое чиновников не открыли комментарии на своих страницах. Глава региона не стал раскрывать их не имена, пояснив, что каждый из них понимает, о ком идет речь. Он поручил исправить ситуацию в течение недели.

Александр Хинштейн также извинился перед курянами за то, что не успевает лично отвечать на все их вопросы, потому что их количество «идет на тысячи и тысячи»: «Стою пред выбором: или я буду отвечать, или руководить регионом. Делать и то, и то одновременно практически невозможно. Поэтому на вопросы, не требующие моего вмешательства, отвечают ведомства или главы»,— пояснил он.

Анастасия Колпачева