Сменился глава курской корпорации развития

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» 10 января был назначен Александр Бережной. Это следует из базы данных Rusprofile. Изменения отражены и на сайте организации.

Господин Бережной также руководит ярославским ООО «Китан», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Через ИП, зарегистрированное в Ярославле, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставлением технических консультаций в этих областях. Ранее возглавлял в этом регионе три туристических агентства, строительную компанию «Паритет» и управляющую компанию — все эти организации ликвидированы. Также он владел ООО «Ярославтур» (одно из упомянутых турагентств) и застройщиком ООО «Стройбер» — тоже ликвидировано.

В ходе совещания в облправительстве врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что в корпорации идут проверки, в том числе инициированные им. «Вопросов все больше и больше к этой структуре, созданной изначально как офис для сопровождения инвесторов на территории региона, но превратившийся в какое-то суперведомство, единственного поставщика, генподрядчика по большому количеству контрактов. Нам предстоит подумать над судьбой корпорации»,— сказал глава региона.

С октября 2021 года гендиректором курской корпорации развития был Владимир Лукин. В декабре 2024 года его отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). На фоне этого врио губернатора Александр Хинштейн попросил сменить руководство корпорации, пояснив, что Владимир Лукин как минимум не сможет подписывать документы из СИЗО.

Также в декабре был задержан и отправлен в СИЗО бывший заместитель гендиректора организации — Игорь Грабин. Ему вменяется злоупотребление полномочиями при тех же обстоятельствах.

По версии следствия, в 2023 году Владимир Лукин поручил Игорю Грабину заключить договор и оплатить коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений в курском приграничье, несмотря на то, что они уже были выполнены другим подрядчиком и оплачены. Его действия могли привести к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере свыше 173 млн руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ» «На границе нашли злоупотребления».

Алина Морозова