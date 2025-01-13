Пожилые супруги пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи в Беловском районе Курской области. В результате пострадала пожилая супружеская пара. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Мужчина 1950 года рождения получил осколочные ранения руки, его жена 1951 года рождения — множественные осколочные ранения груди и ног. Их экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу.

«В очередной раз настоятельно прошу наших жителей воздержаться от поездок в так называемую "серую зону". Не подвергайте опасности себя и своих близких»,— сказал господин Хинштейн.

На прошлой неделе мирный житель пострадал при минометном обстреле курского приграничного поселка Теткино, который подвергается ударам ВСУ с первого дня спецоперации. Мужчина также был доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил в отношении украинских боевиков уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; до 20 лет лишения свободы).

UPD: после обстрела Беловского района СКР возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; до 20 лет лишения свободы).

Алина Морозова