Белгородского адвоката задержали по подозрению в обмане клиента

Вчера, 12 января, сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали 45-летнего местного адвоката Алексея Уколова. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в юридическом сообществе региона. Сегодня региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в отношении адвоката возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

По версии следствия, адвокат предложил супруге своего доверителя, который был осужден за коррупционное преступление, за денежное вознаграждение добиться смягчения приговора. Как отмечают в Следственном комитете, при этом у него отсутствовали какие-либо юридические или иные полномочия гарантировать принимаемые судом решения. После получения от женщины 1 млн руб. адвокат был задержан.

Согласно сообщению Следственного комитета, подозреваемый признал вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Алексей Уколов — известный в Белгороде адвокат. Он окончил юридический институт МВД, до получения адвокатской лицензии работал в правоохранительных органах. Господин Уколов выступал адвокатом по нескольким резонансным уголовным делам. К примеру, он защищал своего коллегу Владимира Света, которого судили по делу об убийстве подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева. Среди последних дел, по которому он выступал защитником, — уголовное дело экс-начальника железнодорожной станции «Крейда» Павла Манакова, который в прошлом году получил 7,5 лет колонии за взятки.

Сергей Толмачев