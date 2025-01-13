Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Дрон-камикадзе ударил по автомобилю в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. В результате были ранены женщина и ее годовалый ребенок. Бригады скорой помощи доставляют их в медучреждения облцентра. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Транспортное средство повреждено.

Также в горбольницу №2 в Белгороде обратилась мирная жительница, пострадавшая в результате дневной атаки БПЛА на частный дом в селе Лозовое Белгородского района. У нее диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации пострадавшая отказалась, лечение продолжит амбулаторно. В частном домовладении была пробита кровля и посечен забор.

Днем под удар ВСУ попали населенные пункты еще двух муниципалитетов Белгородской области. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В селе Новое Волоконовского района FPV-дрон обстрелял легковой автомобиль, припаркованный у дома. В результате взрыва были повреждены забор домовладения и теплица. На хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник атаковал еще один автомобиль — он сгорел.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова