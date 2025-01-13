Никто не выкупил с торгов 7,7 га Липецкой ипотечной корпорации за 24 млн рублей

Торги в форме публичного предложения по продаже 26 участков банкротившегося АО «Липецкая ипотечная корпорация (ЛИК, некогда один из крупнейших застройщиков региона) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Об этом сообщил организатор тендера — ООО «Специализированная торгующая организация».

Общая площадь реализуемой земли — 7,7 га. Начальная цена лота составляла 24 млн руб., она могла быть снижена до 12 млн.

Осенью 2024 года никто не купил три участка ЛИК на 37,4 га. За эту землю изначально просили 252,9 млн руб., но приобрести ее можно было с дисконтом в 70% за 75,8 млн. В декабре из-за отсутствия участников не состоялись торги по реализации еще трех участков компании на 86,4 га. Их начальная цена составляла 89,3 млн руб., цена отсечения — 26,8 млн.

ЛИК обанкротилась в 2019 году. Ее имущество были выставлено на торги в 2022 году. Основная часть активов изначально оценивалась в 2,6 млрд руб., в итоге многие лоты были проданы за 900 млн, в том числе 40 участков за 341 млн при начальной цене в 1,8 млрд.

О суде над бывшим главой ЛИК Валерием Клевцовым — в публикации «Ъ-Черноземье» «Строителя подкупили коллеги».

Алина Морозова