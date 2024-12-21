Убийство генерала Кириллова и «Итоги года» с Путиным

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место убийства генерала Игоря Кириллова около дома на Рязанском проспекте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Место убийства генерала Игоря Кириллова около дома на Рязанском проспекте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Цифры недели

ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

На пляжах Кубани, загрязненных после крушения танкеров с мазутом, работает более 6 тыс. спасателей МЧС и волонтеров.

Россия в октябре нарастила до $28 млн инвестиций в гособлигации США.

17 декабря акции «Газпрома» на Мосбирже опускались до 106,1 руб. Это минимальная цена с 2009 года.

Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%.

В 2024 году рост цен на внутренние рейсы в РФ составил 22,5%, на зарубежные — 3%.

Спрос на туристические поездки в малые города России на период с 22 декабря по 12 января вырос на 70% год к году.

Продажи подержанных машин в ноябре упали на 13,4%.

За десять месяцев 2024 года московские водители такси стали нарушать правила почти в пять раз чаще.

Рыбные консервы дорожают на 5–25% из-за нехватки рыбы и роста цен на сырье.

Крупнейший производитель асептической упаковки АО «Упаковочные системы» повышает с 2025 года цены на 9–22%.

Microsoft Visio (программное обеспечение для графиков и так далее) используют около 83% пользователей в РФ.

Из-за обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ погибли шесть человек.

Цитаты недели

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться» (президент РФ Владимир Путин об изменениях в себе с начала СВО на «Итогах года»).

«Я не думаю, что следовало бы позволять запуск ракет на 200 миль в Россию» (избранный президент США Дональд Трамп дал первую программную пресс-конференцию после выборов).

«Мой отъезд из Сирии не был спланирован» (экс-президент Сирии Башар Асад впервые рассказал, как покинул страну).

«У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут» (глава сервиса SuperJob Алексей Захаров о регулировании рынка труда в интервью «Ъ»).

«Появится огромный транспортный пересадочный узел» (вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о пригородных электричках, метро и платных дорогах в интервью «Ъ»).

«Стриминги конкурируют не контентом, а продуктом» (руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович о продвижении артистов в интервью «Ъ»).

По букве закона

Верховный суд РФ решит, сколько бизнес должен заплатить в бюджет, если привлечение им самозанятых граждан признали прикрытием фактического найма работников.

ЦБ анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, особенно сильно они ударят по ипотеке.

Белый дом внес изменения в порядок работы проектного офиса правительства, установленный еще в 2018 году.

Госдума приняла закон, который вводит механизм исключения организаций из списка террористических.

Госдума приняла закон, запрещающий иностранным агентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов.

ФАС выявила картель на 15 млрд руб. по ремонту дорог в Ставрополье и на Кубани.

Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту РФ о «больших нарушениях» в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре.

Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова.

В Курске задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин по делу о строительстве оборонных сооружений.

Депутаты Бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии.

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку».

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить группировку ХТШ из списка террористических организаций и отправить чеченских силовиков в Сирию.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь.

Отставки и назначения

Министр обороны Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет.

Госдума РФ переназначила Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра страны Акылбека Жапарова.

Сделки недели

МТС AdTech и «Авито» объявили о технологическом партнерстве в области размещения нативной рекламы.

Инвесткомпания Accent Capital продала крупный логистический парк «А-Терминал» на юге Подмосковья.