Убийство генерала Кириллова и «Итоги года» с Путиным
Чем запомнилась неделя 16–21 декабря: цифры, цитаты и факты
Место убийства генерала Игоря Кириллова около дома на Рязанском проспекте
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Цифры недели
ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ.
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
На пляжах Кубани, загрязненных после крушения танкеров с мазутом, работает более 6 тыс. спасателей МЧС и волонтеров.
Россия в октябре нарастила до $28 млн инвестиций в гособлигации США.
17 декабря акции «Газпрома» на Мосбирже опускались до 106,1 руб. Это минимальная цена с 2009 года.
Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%.
В 2024 году рост цен на внутренние рейсы в РФ составил 22,5%, на зарубежные — 3%.
Спрос на туристические поездки в малые города России на период с 22 декабря по 12 января вырос на 70% год к году.
Продажи подержанных машин в ноябре упали на 13,4%.
За десять месяцев 2024 года московские водители такси стали нарушать правила почти в пять раз чаще.
Рыбные консервы дорожают на 5–25% из-за нехватки рыбы и роста цен на сырье.
Крупнейший производитель асептической упаковки АО «Упаковочные системы» повышает с 2025 года цены на 9–22%.
Microsoft Visio (программное обеспечение для графиков и так далее) используют около 83% пользователей в РФ.
Из-за обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ погибли шесть человек.
Цитаты недели
«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться» (президент РФ Владимир Путин об изменениях в себе с начала СВО на «Итогах года»).
«Я не думаю, что следовало бы позволять запуск ракет на 200 миль в Россию» (избранный президент США Дональд Трамп дал первую программную пресс-конференцию после выборов).
«Мой отъезд из Сирии не был спланирован» (экс-президент Сирии Башар Асад впервые рассказал, как покинул страну).
«У нас дефицит в 500 тыс. учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут» (глава сервиса SuperJob Алексей Захаров о регулировании рынка труда в интервью «Ъ»).
«Появится огромный транспортный пересадочный узел» (вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о пригородных электричках, метро и платных дорогах в интервью «Ъ»).
«Стриминги конкурируют не контентом, а продуктом» (руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович о продвижении артистов в интервью «Ъ»).
По букве закона
Верховный суд РФ решит, сколько бизнес должен заплатить в бюджет, если привлечение им самозанятых граждан признали прикрытием фактического найма работников.
ЦБ анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, особенно сильно они ударят по ипотеке.
Белый дом внес изменения в порядок работы проектного офиса правительства, установленный еще в 2018 году.
Госдума приняла закон, который вводит механизм исключения организаций из списка террористических.
Госдума приняла закон, запрещающий иностранным агентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов.
ФАС выявила картель на 15 млрд руб. по ремонту дорог в Ставрополье и на Кубани.
Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту РФ о «больших нарушениях» в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре.
Басманный суд Москвы арестовал Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова.
В Курске задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин по делу о строительстве оборонных сооружений.
Депутаты Бундестага по итогам голосования выступили за роспуск правительства Германии.
Инициативы недели
Президент РФ Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку».
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить группировку ХТШ из списка террористических организаций и отправить чеченских силовиков в Сирию.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь.
Отставки и назначения
Министр обороны Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет.
Госдума РФ переназначила Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палаты.
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра страны Акылбека Жапарова.
Сделки недели
МТС AdTech и «Авито» объявили о технологическом партнерстве в области размещения нативной рекламы.
Инвесткомпания Accent Capital продала крупный логистический парк «А-Терминал» на юге Подмосковья.