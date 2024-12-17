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Коммерсантъ FM
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Госдума запретила иноагентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, усиливающий контроль за деятельностью иноагентов. Согласно нему, граждане, включенные в реестр иностранных агентов, обязаны открыть специальный рублевой счет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости или ее аренды, а также прибыли от процентов по вкладам.

Согласно документу, на специальный счет будут зачисляться авторские отчисления иностранного агента, а также средства, полученные при продаже или сдаче в аренду жилья и автомобиля, прибыль от процентов по вкладам и долевого участия в организациях. Деньги запрещено выводить за границу. Воспользоваться ими человек сможет только после исключения из реестра Минюста.

Изменения вносятся в ФЗ №255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Изначально депутаты предлагали запретить гражданам, включенным в реестр иноагентов, получать деньги только за творческую деятельность. Перед вторым чтением в документ внесли поправку, запрещающую получать доходы в том числе от продажи и аренды имущества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, закон принят единогласно. Он также напомнил, что соавторами документа стали 429 депутатов.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «За сбежавшими пошлют уголовные дела».

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