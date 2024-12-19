Генпрокурор Краснов доложил Путину о «больших нарушениях» в Минпросвещения

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что его ведомство провело «масштабные проверки» организации образовательного процесса в России. Прокуратура выявила «большие нарушения» в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Господин Краснов проинформировал президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют»,— сказал господин Краснов на заседании комитетов Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).

Генпрокурор назвал большой проблемой вопрос с учебниками. Многократные изменения образовательных процессов приводят к устареванию пособий. Господин Краснов потребовал от министров «навести порядок, чтобы наши люди, дети учились по тем пособиям, которые актуальны». «Так нельзя менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок»,— сказал генпрокурор.

В 2024 году прокуроры пресекли больше 12 тыс. нарушений в сфере образования. Около 2 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс».